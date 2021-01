Botte da orbi in carcere a Bellizzi tra detenuti del reparto di massima sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Il nuovo anno inizia, neldi Avellino, come è finito: all’insegna del sangue e della violenza. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri. “Nella Casa Circondariale di Avellino è stato un capodanno senza botti ma non sono mancate le”, commenta amareggiato Emilio Fattorello, segretario per la Campania del SAPPE. “Trapelano infatti notizie che appena passata la mezzanotte dell’ultimo dell’anno è scoppiata una violenta e sanguinosa lite, senza esclusione di colpi, tra due. Neldetentivo dell’Alta, qualche minuto dopo il brindisi per il nuovo anno, scoppia una violenta lite tra duedi origine calabrese, compagni di cella. Il ...