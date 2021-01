Bayern Monaco – Mainz: pronostico del 3 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Bayern inizia il nuovo anno senza Coman che non sarà in campo nella partita che si gioca oggi 3 gennaio 2021. Il calcio d’inizio di Bayern Monaco – Mainz è previsto per le ore 18. Bayern Monaco – Mainz: cosa succede? Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Kingsley Coman all’inizio dell’anno calcistico 2021. L’esterno sarà assente contro l’FSV Mainz 05 dopo lo stiramento alla coscia sinistra nell’incontro con il Bayer Leverkusen, finito 2-1. Questo secondo quanto ha detto l’allenatore Hansi Flick. “Mi aspetto che sia un’alternativa per la partita contro il Gladbach, è sulla strada giusta“, ha detto Flick. Il Monaco incontrerà il Borussia l’8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilinizia il nuovo anno senza Coman che non sarà in campo nella partita che si gioca oggi 3. Il calcio d’inizio diè previsto per le ore 18.: cosa succede? Ildovrà fare a meno di Kingsley Coman all’inizio dell’anno calcistico. L’esterno sarà assente contro l’FSV05 dopo lo stiramento alla coscia sinistra nell’incontro con il Bayer Leverkusen, finito 2-1. Questo secondo quanto ha detto l’allenatore Hansi Flick. “Mi aspetto che sia un’alternativa per la partita contro il Gladbach, è sulla strada giusta“, ha detto Flick. Ilincontrerà il Borussia l’8 ...

