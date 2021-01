Adriano Celentano a sorpresa chiama Domenica In ma non è l’unico per Giovanna Ralli (Di domenica 3 gennaio 2021) Gran sorpresa per tutti la telefonata di Adriano Celentano oggi a Domenica In. Una chiamata arrivata mentre in studio c’era Giovanna Ralli e tutti festeggiavano il suo compleanno. Ieri la bellissima attrice ha compiuto 86 anni. “Sono rimasto colpito, stavo mangiando una mela e ho alzato lo sguardo al televisore e ho chiesto a Claudia se fosse Giovanna Ralli – racconta al telefono Adriano Celentano – Sono rimasto colpito dalla tua giovinezza e ho dovuto chiamare. Sei una ragazzina, sei una bellissima ragazzina”. Tutto vero, Giovanna Ralli alla sua età ci lascia tutti senza parole per la sua bellezza, la sua eleganza, la sua dolcezza, ma è anche così ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021) Granper tutti la telefonata dioggi aIn. Unata arrivata mentre in studio c’erae tutti festeggiavano il suo compleanno. Ieri la bellissima attrice ha compiuto 86 anni. “Sono rimasto colpito, stavo mangiando una mela e ho alzato lo sguardo al televisore e ho chiesto a Claudia se fosse– racconta al telefono– Sono rimasto colpito dalla tua giovinezza e ho dovutore. Sei una ragazzina, sei una bellissima ragazzina”. Tutto vero,alla sua età ci lascia tutti senza parole per la sua bellezza, la sua eleganza, la sua dolcezza, ma è anche così ...

