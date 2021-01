Vincenzo | morto a Capodanno a 26 anni | il dolore della sua insegnante

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono da poco passate le duenotte di, quando in via Carducci, all’altezza del rondò con via Gaudenzi che molti ricordano per le palme, un urto violentissimo rompe il silenzio. A chi arriva sul posto dell’incidente non resta che osservare le lamiere di un’automobile, una Bmw 320 di colore scuro, appoggiate su un cuscinetto di neve ghiacciata. Gli agentiPolizia Stradale di Bergamo, ricostruendo la dinamica dell’incidente, sostengono che l’auto proveniente da Curno in direzione Bergamo abbia prima sbandato a destra, divelto un cartello stradale sradicandolo dal cordolo di cemento, abbattuto un semaforo e, infine, concludendo la corsa contro un platano che costeggia il viale. Un colpo fortissimo che ha sbalzato dall’abitacoloBmw il giovane che era al volante:Caldura ...