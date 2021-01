Veti incrociati imbrigliano Conte, il bivio tra Conte-ter e sfida in Parlamento (Di sabato 2 gennaio 2021) Ma M5S e Pd sono gelidi sull'opzione dei "responsabili". Lunedì il Recovery Plan in Consiglio dei ministri Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 2 gennaio 2021) Ma M5S e Pd sono gelidi sull'opzione dei "responsabili". Lunedì il Recovery Plan in Consiglio dei ministri

Ultime Notizie dalla rete : Veti incrociati Veti incrociati imbrigliano il governo, il bivio tra Conte-ter e sfida in Parlamento La Nuova Ferrara Veti incrociati imbrigliano il governo, il bivio tra Conte-ter e sfida in Parlamento

Ma M5S e Pd sono gelidi sull'opzione dei "responsabili". Lunedì il Recovery Plan in Consiglio dei ministri Nubi scure, tempesta costante, la luce che non si vede in fondo al tunnel. Il piovoso secondo ...

Mario Lolini: Un imprenditore al timone della Lega in Toscana

Mario Lolini, è un imprenditore agricolo con una lunga esperienza come consigliere comunale nella sua Grosseto, dove è stato anche ...

