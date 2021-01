Verona | Juric | “Stagione difficilissima | lo Spezia gioca bene”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Vedo una, con molte problematiche. Penso che dovremo mantenere grande concentrazione e restare sul pezzo, cercando di migliorare. Ma non determinerà molto questa settimana”. Lo ha detto Ivanin conferenza stampa alla vigilia di-Hellas, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Lorono, hanno un gioco consolidato, con tanti talenti freschi – ha detto il tecnico degli scaligeri -. Sarà una partita. Kalinic ha fatto una parte di un allenamento, per cui non lo so sinceramente. Siamo corti in quel reparto in questo momento. Vediamo oggi, poi prenderemo una decisione”. “I ragazzi meritano grandi complimenti per quello che hanno fatto in questi quattro ...