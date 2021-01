Vaccino: in Vaticano dalla seconda metà di gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) CITTA DEL Vaticano, 02 GEN - La somministrazione del Vaccino anti-Covid in Vaticano dovrebbe iniziare nella seconda metà di gennaio, "pianificata secondo i criteri di selezione delle categorie ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) CITTA DEL, 02 GEN - La somministrazione delanti-Covid indovrebbe iniziare nelladi, "pianificata secondo i criteri di selezione delle categorie ...

Avvenire_Nei : Covid Santa Sede: «Rifiutare il vaccino può mettere a rischio gli altri» - GranchiTatiana : RT @SkyTG24: Covid, in Vaticano le vaccinazioni inizieranno a metà gennaio - amerberg : RT @SkyTG24: Covid, in Vaticano le vaccinazioni inizieranno a metà gennaio - SkyTG24 : Covid, in Vaticano le vaccinazioni inizieranno a metà gennaio - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il vaccino Pfizer arriva in Vaticano a metà gennaio. Acquistato un “ultra low temperature refrigerator” -