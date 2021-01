“Un augurio a tutta la malavita di Foggia”, poi spara 12 colpi di pistola per festeggiare il nuovo anno. Identificato un pregiudicato foggiano (Di sabato 2 gennaio 2021) “Buon anno a tutta la malavita di Foggia“. Sono le parole pronunciate da un pregiudicato Foggiano che per festeggiare la fine dell’anno ha sparato per strada una dozzina di colpi d’arma da fuoco con una pistola caricata a salve. L’episodio è avvenuto tra il rione Candelaro e Borgo Croci, due quartieri popolari della città. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Del caso si stanno occupando i carabinieri che dopo aver analizzato le immagini hanno Identificato il pregiudicato. I colpi di pistola, almeno una dozzina, sono stati sparati in mezzo ai residenti del quartiere che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) “Buonladi“. Sono le parole pronunciate da unno che perla fine dell’hato per strada una dozzina did’arma da fuoco con unacaricata a salve. L’episodio è avvenuto tra il rione Candelaro e Borgo Croci, due quartieri popolari della città. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Del caso si stoccupando i carabinieri che dopo aver analizzato le immagini hil. Idi, almeno una dozzina, sono statiti in mezzo ai residenti del quartiere che ...

poliziadistato : Anche nell’ultimo giorno di un anno difficile, il #capodellaPolizia ha voluto essere vicino agli operatori della… - clikservernet : “Un augurio a tutta la malavita di Foggia”, poi spara 12 colpi di pistola per festeggiare il nuovo anno. Identifica… - Noovyis : (“Un augurio a tutta la malavita di Foggia”, poi spara 12 colpi di pistola per festeggiare il nuovo anno. Identific… - ilfattovideo : “Un augurio a tutta la malavita di Foggia”, poi spara 12 colpi di pistola per festeggiare il nuovo anno. Identifica… - cristinamucciol : @Casellabooksweb In quel 'credo che...' c'è tutta l'esitazione deferente, incantata, e incredula per paradosso, che… -

Ultime Notizie dalla rete : augurio tutta “Un augurio a tutta la malavita di Foggia”, poi spara 12 colpi di pistola per festeggiare il… Il Fatto Quotidiano CoViD Marche, 1° gennaio: 13 deceduti, anche un 62enne

Sono 13 nelle Marche le persone decedute nell’ultima giornata in correlazione con il Covid-19: si tratta di nove donne e quattro uomini, tra i 62 e 99 anni, tutti con patologie pregresse. Lo comunica ...

Auguri Befana, frasi buona Epifania 2021/ Le migliori per WhatsApp: “Insieme a te…”

Auguri Befana, frasi buona Epifania 2021: ecco una serie di esempi per WhatsApp ma anche per Facebook e i social. Scopriamoli assieme ...

Sono 13 nelle Marche le persone decedute nell’ultima giornata in correlazione con il Covid-19: si tratta di nove donne e quattro uomini, tra i 62 e 99 anni, tutti con patologie pregresse. Lo comunica ...Auguri Befana, frasi buona Epifania 2021: ecco una serie di esempi per WhatsApp ma anche per Facebook e i social. Scopriamoli assieme ...