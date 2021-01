Real Madrid, vittoria e vetta: Zidane avverte l’Atletico (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Real Madrid ha battuto il Celta Vigo per 2-0: decisive le reti di Lucas Vazquez e Asensio. Primo posto in Liga in attesa dell’Atletico Il Real Madrid ha conquistato la vetta della Liga grazie alla vittoria per 2-0 inflitta ai danni del Celta Vigo, inerme dopo le reti di Lucas Vazquez al 6? del primo tempo e Marco Asensio al 53? della ripresa. La squadra di Zinedine Zidane attende ora la risposta dell’Atletico Madrid, che però vanta ancora tre partite da disputare e un solo punto di svantaggio dai cugini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilha battuto il Celta Vigo per 2-0: decisive le reti di Lucas Vazquez e Asensio. Primo posto in Liga in attesa delIlha conquistato ladella Liga grazie allaper 2-0 inflitta ai danni del Celta Vigo, inerme dopo le reti di Lucas Vazquez al 6? del primo tempo e Marco Asensio al 53? della ripresa. La squadra di Zinedineattende ora la risposta del, che però vanta ancora tre partite da disputare e un solo punto di svantaggio dai cugini. Leggi su Calcionews24.com

