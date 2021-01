Pirlo: «Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina» (Di sabato 2 gennaio 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv. “Ci siamo ritrovati bene dopo qualche giorno di vacanza, ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima prestazione. Abbiamo recuperato anche quasi tutti i giocatori, quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato”. Sulla partita contro l’Udinese. “Sarà una partita difficile, l’Udinese sta attraversando un buon momento, è una squadra molto organizzata, molto fisica, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta cercando di essere molto bravi a fare le chiusure preventive sui loro due attaccanti e sulle due mezzali che sono molto tecniche. Uno lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi, quindi sarà una partita molo difficile, soprattutto fisicamente”. Pirlo ha raccontato su cosa si è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv. “Ci siamo ritrovati bene dopo qualche giorno di vacanza, ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima prestazione. Abbiamo recuperato anche quasi tutti i giocatori, quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato”. Sulla partita contro l’Udinese. “Sarà una partita difficile, l’Udinese sta attraversando un buon momento, è una squadra molto organizzata, molto fisica, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta cercando di essere molto bravi a fare le chiusure preventive sui loro due attaccanti e sulle due mezzali che sono molto tecniche. Uno lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi, quindi sarà una partita molo difficile, soprattutto fisicamente”.ha raccontato su cosa si è ...

romeoagresti : #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: no… - pisto_gol : @EmmeEmm_ 236mln€ di monte-ingaggi 570 mln€ di fatturato Il Maestro Pirlo + CR7 Se non vince è un fallimento - KEC__ : RT @romeoagresti: #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: non pote… - napolista : #Pirlo: «Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina» A Juventus Tv: “C’è stata una bella riu… - 1897Passion : ??'Abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina. Avevamo un atteggiamento completamente sbagliato, non potevam… -