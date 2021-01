Osimhen viola le regole anti-covid: maxi-multa in arrivo (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è partito nel migliore dei modi il 2021 in casa Napoli. Il calciatore nigeriano Osimhen è risultato positivo al tampone di controllo covid-19. Il 22enne ha festeggiato il compleanno senza ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è partito nel migliore dei modi il 2021 in casa Napoli. Il calciatore nigerianoè risultato positivo al tampone di controllo-19. Il 22enne ha festeggiato il compleanno senza ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - LordGalurd : RT @FrancisJUnder12: Ehi @vinspadafora tutto bene? Osimhen che pasticcio! Viola tutte regole anti-Covid: Gattuso furioso, maxi multa in ar… - chribani : RT @Gazzetta_it: #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - Pirichello : RT @Gazzetta_it: #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - Sentenza2020 : RT @Gazzetta_it: #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli -