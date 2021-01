Million Day oggi | estrazione del 2 gennaio 2021 | numeri e premi

Leggi su instanews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Anche, come avviene ogni giorno, siamo pronti per la nuovadelDay. Dalle ore 19 seguiremo l’die i cinquevincenti di, sabato 2. Ecco ifortunati Tutti pronti a scoprire quali saranno ivincenti con l’delDay disabato 2. A partire dalle 19 si conoscerà la combinazione fortunata e chissà, qualcuno di voi potrebbe vincere 1 milione. Per provare a indovinare ivincenti e seguire (anche sommariamente) le regole della statistica, è sicuramente utile tenere d’occhio le ultime ...