Mangiare biologico fa dimagrire? Ecco la risposta della scienza

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)fa? Gli alimenti BIO sono alimenti provenienti da agricoltura biologica i quali garantiscono che nella loro produzione gli alimenti, dalla raccolta degli ingredienti al loro confezionamento, non vengono a contatto con sostanze come pesticidi, conservanti e coloranti. Ciò significa che gli alimenti bio non sono impregnati di sostanze nocive per l’organismo come gli antibiotici che spesso vengono prodotti nell’agricoltura intensiva e nell’allevamento intensivo. Tutto ciò ha come conseguenza il fatto che gli alimenti di origine biologica evitano l’accumulo di tossine nell’organismo e quindi già per questo andrebbero preferiti rispetto ad alimenti industriali. Inoltre, niente pesticidi nelle verdure significa che l’organismo a lungo andare si rinforza fino a migliorare notevolmente il sistema immunitario, e non ...