Juventus-Udinese, Pirlo: "Sarà un match complicato contro una squadra in salute. Fiorentina? Dimentichiamola"

La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese. I bianconeri nella prima sfida del 2021 dovranno vedersela contro i friulani, l'obiettivo principale è chiaramente quello di dimenticare la sfida interna persa per 3-0 contro la Fiorentina. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, ai microfoni di Juventus Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"È una partita difficile, l'Udinese sta attraversando un buon momento. È una squadra molto fisica e ben organizzata, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta e fare le preventive sui loro due attaccanti e sulle mezzali che sono molto ..."

