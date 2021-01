Insegue un’auto e la butta fuori strada, poi cerca di accoltellare il conducente già ferito: arrestato pregiudicato di Nettuno (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalle prime ore dell’alba di oggi la squadra di Polizia giudiziaria del distaccamento della Polizia stradale di Aprilia, a seguito dell’attività d’indagine avviata dopo l’arresto in flagranza di un cittadino italiano pregiudicato, eseguito in data 29 luglio 2020 per tentato omicidio ai danni di un pregiudicato di Nettuno, hanno tratto agli arresti domiciliari un secondo soggetto coinvolto nella vicenda criminale. L’uomo è un pregiudicato italiano di 51 anni residente a Nettuno. I fatti Il 29 luglio 2020, nella tarda mattinata, gli agenti della Polizia stradale di Aprilia erano intervenuti in via Campovivo, nel territorio di Latina, in quanto era stato segnalato un grave incidente stradale. Sul posto il personale della polizia stradale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalle prime ore dell’alba di oggi la squadra di Polizia giudiziaria del distaccamento della Poliziale di Aprilia, a seguito dell’attività d’indagine avviata dopo l’arresto in flagranza di un cittadino italiano, eseguito in data 29 luglio 2020 per tentato omicidio ai danni di undi, hanno tratto agli arresti domiciliari un secondo soggetto coinvolto nella vicenda criminale. L’uomo è unitaliano di 51 anni residente a. I fatti Il 29 luglio 2020, nella tarda mattinata, gli agenti della Poliziale di Aprilia erano intervenuti in via Campovivo, nel territorio di Latina, in quanto era stato segnalato un grave incidentele. Sul posto il personale della poliziale ...

