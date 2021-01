Il 2021 e la sfida per palazzo Mosti: Mastella unica certezza, tutto il resto è confusione (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’anno di palazzo Mosti. Covid permettendo, in primavera i beneventani si recheranno ai seggi per scegliere sindaco e consiglio comunale. L’andamento dell’epidemia, però, potrebbe suggerire al Governo di far slittare l’appuntamento elettorale. Magari a settembre, come già accaduto nell’anno che da poco ci siamo lasciati alle spalle. E qualcuno, probabilmente, nel rinvio, ci spera. Grande, infatti, è la confusione sotto al cielo. Ma la situazione è eccellente solo per Clemente Mastella. Quella dell’attuale sindaco è l’unica candidatura già definita. Sulla sponda opposta del fiume, invece, tutto è in discussione, a partire dalla composizione delle coalizioni. Il centrodestra, per la verità, ha provato a mettersi in moto. Epperò è stata una falsa partenza. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’anno di. Covid permettendo, in primavera i beneventani si recheranno ai seggi per scegliere sindaco e consiglio comunale. L’andamento dell’epidemia, però, potrebbe suggerire al Governo di far slittare l’appuntamento elettorale. Magari a settembre, come già accaduto nell’anno che da poco ci siamo lasciati alle spalle. E qualcuno, probabilmente, nel rinvio, ci spera. Grande, infatti, è lasotto al cielo. Ma la situazione è eccellente solo per Clemente. Quella dell’attuale sindaco è l’candidatura già definita. Sulla sponda opposta del fiume, invece,è in discussione, a partire dalla composizione delle coalizioni. Il centrodestra, per la verità, ha provato a mettersi in moto. Epperò è stata una falsa partenza. Lo ...

