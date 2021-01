Grande Fratello Vip | volano stracci a Capodanno tra Antonella Elia e Valeria Marini

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)Vip ha intrattenuto il pubblico italiano durante il2020 in tv: molti gli ospiti che sono entrati nella Casa o che sono intervenuti in studio, tra cui la burrosa. Ancora una volta l’arrivo della showgirl nel programma ha sollevato qualche malumore. In particolare in uno dei due opinionisti delVip, ovvero. L’ex valletta infatti si è difesa da alcune accuse mosse dalla, riguardo alla brutta lite avvenuta proprio nella Casa fra le due bionde.Vip, ritorna la lite traChi segue ilVip da qualche ...