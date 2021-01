Covid, l’Abruzzo tornerà in zona gialla dal 7 gennaio quando tutta Italia uscirà da quella rossa (Di sabato 2 gennaio 2021) l’Abruzzo tornerà in zona gialla. Al termine del periodo delle feste natalizie, quando cioè l’Italia uscirà dalla zona rossa, la regione, governata da Marco Marsilio, non sarà più arancione. l’Abruzzo a metà dicembre era diventato oggetto di un confronto. L’11 dicembre la il ministro della salute, Roberto Speranza, aveva firmato una ordinanza che riportava Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in fascia gialla e, appunto, l’Abruzzo in fascia arancione dal 13 dicembre. Il 6 dicembre l’ente aveva deciso in autonomia di tornare alle restrizioni previste dalla fascia di rischio arancione, in contrasto con l’esecutivo nazionale. Tutto era cominciato, appunto, cinque giorni prima, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021)in. Al termine del periodo delle feste natalizie,cioè l’dalla, la regione, governata da Marco Marsilio, non sarà più arancione.a metà dicembre era diventato oggetto di un confronto. L’11 dicembre la il ministro della salute, Roberto Speranza, aveva firmato una ordinanza che riportava Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in fasciae, appunto,in fascia arancione dal 13 dicembre. Il 6 dicembre l’ente aveva deciso in autonomia di tornare alle restrizioni previste dalla fascia di rischio arancione, in contrasto con l’esecutivo nazionale. Tutto era cominciato, appunto, cinque giorni prima, ...

liamvoice_ : Covid- L'Abruzzo tornerà in zona gialla. Lo si apprende da fonti del governo. Al termine del periodo delle feste na… - stebellentani : Escono una a una tipo Sanremo? ++ Covid: Abruzzo tornerà in zona gialla ++ 02 Gennaio , 20:36 Lo si apprende da fo… - AnsaAbruzzo : Covid:eseguite prime 96 dosi in 3 punti provincia L'Aquila - laquilablog : Covid-19: #Marsilio, “Confermo che il 7 gennaio l’#Abruzzo sarà in zona gialla“ via @laquilablog - SetteStorieRai : Oggi alle 13.36 erano 46030 le persone vaccinate in Italia. La regione con il maggior numero di vaccini anti-Covid … -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Abruzzo Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie