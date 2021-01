Covid, infermiera dell'ospedale "Lotti" di Pontedera muore a 59 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Pontedera, 2 gennaio 2021 " Paola Cavallini , una gentile infermiera che negli ultimi anni aveva lavorato all'Urp dell'ospedale Lotti , a soli 59 anni se n'è andata a causa del Covid che a metà ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gennaio 2021 " Paola Cavallini , una gentileche negli ultimiaveva lavorato all'Urp, a soli 59se n'è andata a causa delche a metà ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - AlbertodaSomma : RT @mgmaglie: Dal sito degli operatori socio sanitari:sono giorni che si mena scandalo sull'infermiera prima vaccinata, insultata e minacci… - marisaconfaloni : RT @mgmaglie: Dal sito degli operatori socio sanitari:sono giorni che si mena scandalo sull'infermiera prima vaccinata, insultata e minacci… -