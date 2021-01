Covid corre | le vaccinazioni arrancano

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il virus continua are e leancora: nella giornata di sabato il tasso di contagio in Italia schizza al 17,6%, mentre le dosi di vaccino somministrate sono 52mila, l?11% di quelle consegnate per la settimana in corso da Pfizer. Il secondo giorno dell’anno consegna un quadro poco rassicurante su quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Una prospettiva difficile che tuttavia accomuna l’Italia a molti altri Paesi: chi finora ha fatto meglio con le, come il Regno Unito, stretto nella morsa della variante B.1.1.7, che porta i contagi a quota record (58mila), costringe a chiudere le scuole e perfino a prevedere un cambio della strategia vaccinale (solo una dose, senza richiamo, o un cocktail di vaccini). O ancora la Germania, che vanta numeri rilevanti a livello comunitario, ma ...