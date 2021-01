Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «No alla ripresa della scuola per il 7 gennaio: occorre attendere» (Di sabato 2 gennaio 2021) In Italia sono 11.831 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino odierno della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il totale dei positivi individuati nel Paese, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, raggiunge quota 2.141.201. I dati di oggi arrivano a fronte di 67.174 tamponi eseguiti, la metà dei 157.524 analizzati nelle 24 ore precedenti. Il totale dei test, al 2 gennaio, ammonta a 26.823.305. Sono 364 le persone decedute, mentre ieri i decessi registrati erano stati 462. «Siamo sotto i 500 decessi al giorno, significa che abbiamo scavallato il picco», spiega a Open il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. Il totale delle persone attualmente positive in tutta Italia è pari a 577.062: di questi, 22.948 sono ricoverati con sintomi. ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) In Italia sono 11.831 i nuovi casi di positività alregistrati nel bollettino odiernoProtezione Civile e del ministeroSalute. Il totale dei positivi individuati nel Paese, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, raggiunge quota 2.141.201. I dati di oggi arrivano a fronte di 67.174 tamponi eseguiti, la metà dei 157.524 analizzati nelle 24 ore precedenti. Il totale dei test, al 2, ammonta a 26.823.305. Sono 364 le persone decedute, mentre ieri i decessi registrati erano stati 462. «Siamo sotto i 500 decessi al giorno, significa che abbiamo scavto il picco», spiega a Open il matematico del Cnr Giovanni. Il totale delle persone attualmente positive in tutta Italia è pari a 577.062: di questi, 22.948 sono ricoverati con sintomi. ...

