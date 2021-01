"Conte in un cul-de-sac, anche il Pd gli toglie la fiducia?". Dago-bomba, la fine ingloriosa del premier (Di sabato 2 gennaio 2021) La bomba di Dagospia piove nella serata di oggi, sabato 2 gennaio. Si parla della imminente crisi di governo, che Matteo Renzi è determinato ad aprire. E si rivela che Giuseppe Conte, di fatto, non avrebbe alternative: "In un cul-de-sac", per dirla con le parole di Dagospia. Questo perché se il premier " sostituisce i voti dei renziani al Senato con i “Responsabili”, il Partito Democratico toglie l'appoggio al governo e Conte si deve dimettere", aggiunge il sito di Roberto D'Agostino. Già, perché Conte, stando ai rumors, sarebbe pronto a rimpiazzare Renzi e quelli di Italia Viva con nuovi presunti "responsabili". Ma il Pd in quel caso staccherebbe la spina. "Tutti i capataz dem, da Orlando ai riformisti di Marcucci-Lotti-Guerini, da Franceschini a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Ladispia piove nella serata di oggi, sabato 2 gennaio. Si parla della imminente crisi di governo, che Matteo Renzi è determinato ad aprire. E si rivela che Giuseppe, di fatto, non avrebbe alternative: "In un cul-de-sac", per dirla con le parole dispia. Questo perché se il" sostituisce i voti dei renziani al Senato con i “Responsabili”, il Partito Democraticol'appoggio al governo esi deve dimettere", aggiunge il sito di Roberto D'Agostino. Già, perché, stando ai rumors, sarebbe pronto a rimpiazzare Renzi e quelli di Italia Viva con nuovi presunti "responsabili". Ma il Pd in quel caso staccherebbe la spina. "Tutti i capataz dem, da Orlando ai riformisti di Marcucci-Lotti-Guerini, da Franceschini a ...

max_ronchi : CONTE IN UN CUL-DE-SAC: SE SOSTITUISCE I VOTI DEI RENZIANI CON I “RESPONSABILI”, IL PD SE NE VA - xblunotte : RT @_DAGOSPIA_: CONTE IN UN CUL-DE-SAC: SE SOSTITUISCE I VOTI DEI RENZIANI CON I “RESPONSABILI”, IL PD SE NE VA - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: CONTE IN UN CUL-DE-SAC: SE SOSTITUISCE I VOTI DEI RENZIANI CON I “RESPONSABILI”, IL PD SE NE VA - ziowalter1973 : CONTE IN UN CUL-DE-SAC: SE SOSTITUISCE I VOTI DEI RENZIANI CON I “RESPONSABILI”, IL PD SE NE VA… - ElenaDeLuqa : CONTE IN UN CUL-DE-SAC: SE SOSTITUISCE I VOTI DEI RENZIANI CON I “RESPONSABILI”, IL PD SE NE VA -

Ultime Notizie dalla rete : Conte cul Recovery Plan e rischio crisi di governo: Conte riconvoca la maggioranza Il Sole 24 ORE Conte ringalluzzito dalla retromarcia di Renzi: retroscena da Palazzo Chigi

La retromarcia (almeno temporanea) di Matteo Renzi sulla crisi di governo sembra aver ringalluzzito Giuseppe Conte. Chi l’ha sentito nelle ultime ore lo descrive convinto ad andare avanti senza nessun ...

Conte “Il confronto sul Recovery Plan e poi la verifica vera e propria”

ROMA. Domenica sera, il capo del governo ha fatto sapere di aver convocato in questi giorni il M5S e il Pd e, a seguire, Italia Viva e Leu. Subito il confronto sul Recovery Plan, poi la verifica vera ...

La retromarcia (almeno temporanea) di Matteo Renzi sulla crisi di governo sembra aver ringalluzzito Giuseppe Conte. Chi l’ha sentito nelle ultime ore lo descrive convinto ad andare avanti senza nessun ...ROMA. Domenica sera, il capo del governo ha fatto sapere di aver convocato in questi giorni il M5S e il Pd e, a seguire, Italia Viva e Leu. Subito il confronto sul Recovery Plan, poi la verifica vera ...