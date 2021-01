Cinema | è morta Joan Micklin Silver | tra le prime registe indipendenti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) New York, 2 gen. – (Adnkronos) – La regista statunitense, pioniera delamericano indipendente al femminile, che ha lottato per portare storie di donne sul grande schermo, ègiovedì scorso nella sua casa di Manhattan per una demenza vascolare. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi al “New York Times” dalla figlia Claudia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.