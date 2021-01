Capcom: il director di Devil May Cry 5 al lavoro su un nuovo grande gioco (Di sabato 2 gennaio 2021) Su Twitter il director di Devil May Cry 5 ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo gioco per Capcom. Tutti i dettagli in quest’articolo Il game designer veterano di casa Capcom e direttore di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno ha scritto un post su Twitter per festeggiare il nuovo anno e lanciare una anticipazione per il suo nuovo gioco attualmente in sviluppo. Il tweet, come potete vedere in basso, era piuttosto scarno per quanto riguarda i dettagli reali e includeva una foto del team di sviluppo al lavoro sul titolo ancora senza nome. La squadra al lavoro sul misterioso progetto in questione apparentemente sta lavorando in tandem con quella destinata a ... Leggi su tuttotek (Di sabato 2 gennaio 2021) Su Twitter ildiMay Cry 5 ha dichiarato di essere alsu unper. Tutti i dettagli in quest’articolo Il game designer veterano di casae direttore diMay Cry 5 Hideaki Itsuno ha scritto un post su Twitter per festeggiare ilanno e lanciare una anticipazione per il suoattualmente in sviluppo. Il tweet, come potete vedere in basso, era piuttosto scarno per quanto riguarda i dettagli reali e includeva una foto del team di sviluppo alsul titolo ancora senza nome. La squadra alsul misterioso progetto in questione apparentemente sta lavorando in tandem con quella destinata a ...

