Calciomercato Juventus, Berhalter: "McKennie fondamentale. Bryan Reynolds? Vi dico la mia" (Di sabato 2 gennaio 2021) "Juve, ti innamorerai di McKennie".VIDEO Juventus, la sfida Cuadrado-McKennie: derby social tra i due bianconeri. Che spasso per i followersQueste erano state le parole del commissario tecnico degli Usa Gregg Berhalter, rilasciate nel corso di un'intervista al quotidiano torinese 'Tuttosport', in quell'ormai lontano settembre quando il club di Agnelli acquistò le prestazioni tecniche di Weston McKennie. Effettivamente il tecnico statunitense non ha fatto cilecca: in quattro mesi, infatti, il calciatore di origini texane ha conquistato dirigenza, staff tecnico, compagni e tifosi.Juventus, Cuadrado: "Cresciuto dopo la Fiorentina, ora sono maturo. Futuro? Non ci penso, qui fino al 2022"All'inizio di questo nuovo anno, Berhalter, è tornato a parlare ai microfoni del noto ...

