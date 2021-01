Cagliari | Sottil sfida Insigne | «Molto forte | uno stimolo affrontarlo»

(Di sabato 2 gennaio 2021) Riccardo, esterno del, ha parlato del suo arrivo in Sardegna e dellacontro il Napoli di LorenzoRiccardo, intervistato dal canale Youtube della Lega Serie A, parla dellacon il Napoli. TESTA AL NAPOLI – «è un giocatore. Gioca nel mio stesso ruolo ed è un giocatore con grande estro, che sa segnare e sa far segnare i compagni. Lacon lui sarà avvincente e mi dà grande. Cerchiamo di vincere ogni partita, questa è la nostra mentalità. Sarà una partita bella, speriamo di portare a casa una vittoria». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

