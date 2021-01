Ascolti Tv 2020 | Rai1 e Tg1 conservano il primato

FmWorld_Italy : Tiene lo share, cresce costantemente la ‘visual’: Rai Radio soddisfatta degli ascolti del 2020 - kristy85075375 : Joana Fresu De Azevedo 1. L'Alligatore. Rai2 e RaiPlay chiudono il 2020 con un boom di ascolti e visualizzazioni an… - LEBBY4EVER : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTV: per #DanzaConMe si tratta del risultato più basso da quando va in onda - Radio_Speaker : Tiene lo share complessivo, la visual radio fa il pieno di ascolti, le specializzate continuano a conquistare pubbl… - infoitcultura : Ascolti Tv 31 dicembre 2020, Amadeus raddoppia e Mattarella fa il pieno -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti 2020

Rai Radio fa segnare nel 2020 ottimi risultati in termini di ascolti. Due sono gli indicatori più interessanti. Il dato sulla share che, dai dati Ter riservati in possesso degli editori, fanno segnare ...L’incremento rispetto al 27 dicembre del 2019 è di un’ora e 10 minuti per persona passata in compagnia della tv e lo streaming dei contenuti è cresciuto del 131% ...