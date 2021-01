Arezzo | 9 punti dopo 17 partite | servono rinforzi dal mercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Focus sull’di Andrea Camplone, attualmente ultimo nel girone B di Serie C, con appena 9conquistati in 17di campionato:dal. Il pareggio per 1-1 contro il Legnago Salus di Massimo Bagatti ha reso meno amara la fine del 2020 per gli amaranto di Mister Camplone che,le tre sconfitte consecutive contro Vis Pesaro, Modena e Sudtirol, hanno mosso la classifica conquistando il 9° punto del loro campionato. Un punto che, unito alle sconfitte di Fano, Imolese e Ravenna ha permesso agli aretini di accorciare, seppur minimamente, sulle dirette concorrenti per la salvezza. Il penultimo posto dei marchigiani dista infatti appena 2mentre imolesi e ravennati hanno rispettivamente solo 3 e 4 ...