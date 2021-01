Trucchi e codici segreti di Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) . Il videogioco d’azione e avventura del 2018 di Rockstar Games Red2 consente ai giocatori di vagare per il Far West americano nell’anno 1899 nei panni del fuorilegge Arthur Morgan. Non ci sono regole nel selvaggio West, quindi non sorprende che il gioco abbiaper aumentare la tua salute, resistenza e livello dieye. Se vuoi sbloccare tutti gli outfit, c’è un codice anche per quello. Acquista Red2 su Amazon Questisi applicano alle versioniOne e PlayStation 4 di Red2. Recensione Google Stadia: vale la pena abbonarsi? Come sbloccare idi Red...