Strage al party vietato | 8 ragazzi morti la notte di Capodanno

Leggi su ck12

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Choc in Bosnia, in un villaggio, ucciso da esalazioni di gas. (screenshot video)Otto giovani sonoin Bosnia durante latra giovedì e venerdì, hanno detto i funzionari della polizia. I media locali hanno riferito che i giovani sarebbero stati vittime di avvelenamento da gas in una casa. Questa era stata presa in affitto per il fine settimana e qui hanno celebrato il nuovo anno. Il sindaco del comune di Posusje Ante Begic su Facebook ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime “dopo una tragedia in cui si sono perse otto giovani vite”. Leggi anche -> Tragedia diad Asti: 13enne muore colpito da un petardo 8ladi: dramma in Bosnia La polizia ha detto di aver lanciato un’indagine dopo ...