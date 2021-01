Serie A e 2021: arrivano le scadenze di contratto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il mercato di riparazione è ormai alle porte, mancano solamente 3 giorni e poi le squadre potranno sfoltire o rinfoltire le proprie rose. Ci sono molti giocatori che hanno il contratto in scadenza proprio nel 2021 e con l’apertura del mercato potrebbero partire prima dell’estate. Serie A: quali sono i giocatori in scadenza? Il campionato di Serie A quest’anno è molto competitivo: c’è chi lotta per lo scudetto, chi per l’Europa e chi per non retrocedere. Tutte le squadre hanno un obiettivo. Ora con il mercato di riparazione che si aprirà a breve, molti giocatori potrebbero essere acquisiti da altre squadre che desiderano rinforzarsi. All’interno degli organici dei diversi club ci sono molti giocatori cui la data di scadenza del proprio contratto è fissata a giugno 2021. Il Milan ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il mercato di riparazione è ormai alle porte, mancano solamente 3 giorni e poi le squadre potranno sfoltire o rinfoltire le proprie rose. Ci sono molti giocatori che hanno ilin scadenza proprio nele con l’apertura del mercato potrebbero partire prima dell’estate.A: quali sono i giocatori in scadenza? Il campionato diA quest’anno è molto competitivo: c’è chi lotta per lo scudetto, chi per l’Europa e chi per non retrocedere. Tutte le squadre hanno un obiettivo. Ora con il mercato di riparazione che si aprirà a breve, molti giocatori potrebbero essere acquisiti da altre squadre che desiderano rinforzarsi. All’interno degli organici dei diversi club ci sono molti giocatori cui la data di scadenza del proprioè fissata a giugno. Il Milan ...

Eurosport_IT : Commisso torna alla carica contro Nedved ???? Che stoccata alla Juventus ????? ?? - Gazzetta_it : #2021 Gli auguri degli sportivi. #CR7: 'Rialziamoci insieme'. #Zaniolo balla con la mamma - Gazzetta_it : Gigio #Donnarumma in scadenza: da oggi è trattabile da altri club. Ma lui ha in testa il #Milan: 'Rivorrei i tifosi… - BadorreyMar : RT @LuxVide: l nostro regalo di Natale ha un nome e ben due volti! Un nuovo grande progetto internazionale per il 2021: #Sandokan. La seri… - simoneulro : RT @Gazzetta_it: Gaffe della #Lega: auguri per tutti, ma non alla #Lazio... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 10 fra le nuove serie più attese del 2021 Wired Italia Ascoli Calcio, primo allenamento del 2021 al Picchio Village. Rientrati Kragl e Ghazoini

Cremonese-Monza 0-2, le voci di Bisoli e Brocchi post gara Primo giorno del 2021 in campo per i bianconeri di Andrea Sottil, che proseguono la preparazione in vista della sfida con al Reggina in progr ...

Lega Serie A, gaffe su Twitter: manca la Lazio negli auguri. Poi rimedia con ironia

Il tweet per il 2021 non conteneva nessun biancoceleste, rabbia dei tifosi laziali poi la correzione: "PS: ora ci siamo tutti" ...

Cremonese-Monza 0-2, le voci di Bisoli e Brocchi post gara Primo giorno del 2021 in campo per i bianconeri di Andrea Sottil, che proseguono la preparazione in vista della sfida con al Reggina in progr ...Il tweet per il 2021 non conteneva nessun biancoceleste, rabbia dei tifosi laziali poi la correzione: "PS: ora ci siamo tutti" ...