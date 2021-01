MasterChef 10 | la sfida si fa durissima

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Irish e Valeriaè arrivato alla decima edizione e le aspettative si sono alzate, anche perchè i concorrenti che si presentano oggi alle selezioni sono molto più scaltri di quelli degli esordi: studiano, si aggiornano, hanno progetti grandiosi e sanno a cosa vanno incontro, sanno quale visibilità verrà loro da quest’esperienza. Si mostrano agguerriti come non mai e in alcuni casi anche troppo presuntuosi. Nella Mystery Box della terza puntata sono stati offerti loro i nove ingredienti più difficili scovati nelle precedenti edizioni, dal plancton al midollo di tonno, da usare tutti insieme con l’aggiunta di un ingrediente raro a scelta. Ma non basta. Perchè, dopo un Invention Test nel quale hanno dovuto usare altri cibi semi-sconosciuti, tra cui un formaggio caprino chiamato “figata”, i malcapitati del Pressure Test hanno dovuto fare la spesa senza sapere ...