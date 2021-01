Le lontre giganti festeggiano capodanno con torte di trote e latterini

Leggi su agi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Crudità di pesce d'acqua dolce per il pranzo del primo dell'anno di Felipe e Apalai, le uniche dued'Italia che vivono al Parco Natura Viva di Bussolengo: trota tagliata a dadini enelle duepronte da mangiare, filetti di trota negli scatoloni da rovesciare e cercare di aprire per sbafarne il contenuto. Assente tuttavia il lavarello, il pesce che più di tutti amano mangiare. Un inizio di 2021 come si deve dunque, per i due inseparabili fratelli di dieci e otto anni arrivati per la prima volta nel nostro Paese poco più di un anno fa da un parco zoologico spagnolo. Minacciati di estinzione, appartengono alla più grande tra le 13 specie di lontra esistenti, vessata in passato dalla caccia per la pelliccia e che oggi rischia di scomparire a causa dell'inquinamento e della ...