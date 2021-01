La strage di uccelli nella notte di Capodanno a Roma (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - strage di uccelli a Roma. Sono centinaia le carcasse dei volatili trovati morti in strada, a causa dei botti esplosi nella notte di Capodanno. Foto e video stanno facendo il giro dei social network, tra Facebook e Twitter, e immortalano, in particolare, un tratto di strada di via Cavour. Roma: il fantastico risultato di questa notte. L'essere umano non si smentisce mai, c'è poco da fare. I botti per lui sono una necessità. Pubblicato da Enrico Rizzi su Venerdì 1 gennaio 2021 Alcune immagini mostrano gli stormi, solitamente appollaiati sugli alberi attorno alla stazione Termini, volare fino a schiantarsi contro i cavi dell'alta tensione. I video sono stati girati a mezzanotte circa. uccelli ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI -di. Sono centinaia le carcasse dei volatili trovati morti in strada, a causa dei botti esplosidi. Foto e video stanno facendo il giro dei social network, tra Facebook e Twitter, e immortalano, in particolare, un tratto di strada di via Cavour.: il fantastico risultato di questa. L'essere umano non si smentisce mai, c'è poco da fare. I botti per lui sono una necessità. Pubblicato da Enrico Rizzi su Venerdì 1 gennaio 2021 Alcune immagini mostrano gli stormi, solitamente appollaiati sugli alberi attorno alla stazione Termini, volare fino a schiantarsi contro i cavi dell'alta tensione. I video sono stati girati a mezzacirca....

