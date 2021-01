(Di venerdì 1 gennaio 2021) Alla fine delè riuscito a superare quota 6.000 impianti installati in tutto il Paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Iliad ha chiuso il 2020 con un risultato sorprendente: ecco i dati

Alla fine del 2020 Iliad è riuscito a superare quota 6.000 impianti installati in tutto il Paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli ...Iliad, anche nel 2021 sono confermati i tre servizi a costo zero del provider. Gli abbonati di Iliad che scelgono una delle classiche tariffe avranno la possibilità di effettuare telefonate no limits ...