Il vaccino obbligatorio nel mondo del calcio? “I calciatori non saranno privilegiati”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La pandemia da Coronavirus ha condizionato pesantemente ildel. La situazione dal punto di vista economico era già molto difficile, successivamente si è complicata soprattutto per i piccoli club e per le categorie inferiore. Gli stadi sono vuoti ormai da mesi (tranne una piccola parentesi di poche partite con 1000 spettatori), i danno economico è stato pesantissime. Negli ultimi giorni si è discusso anche sule sull’obbligatorietà per i. Le ultime sulaiPhoto by Brendan Smialowski/Getty Images“Il? Inon. Non passeranno davanti a chi ha più necessità di loro”. Sono le dichiarazioni di Walter Della Frera, membro AIC della ...

NicolaPorro : Noi ci scanniamo tra #novax e pro vax, ma la verità è che il piano vaccini fa acqua. E a decidere della nuova segre… - massimcoppola : Ho come l'impressione che il Governo dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio. Avete voglia di portare la mascherin… - SkyTG24 : Il giurista Pietro #Ichino, sottolineando l’importanza della salvaguardia della salute di terzi anche sul posto di… - Pasqual01029538 : @iannetts70 @CricetoDi @grullini1 Perché se rende obbligatorio il vaccino viola la costituzione - Willi_Shake_01 : @AzzurraBarbuto Il vaccino non si può rendere obbligatorio perché: - se lo si rende obbligatorio poi bisogna esse… -

Il 2020 è stato l’anno della pandemia e del Next Generation Eu, di cui lo strumento più significativo è la Resilience and Recovery Facility. Il 2021 dovrebbe essere l’anno dei vaccini per consentire a ...Ormai siamo in una condizione kafkiana in cui la principale emergenza non è dettata dal Covid, ma da chi ha ricevuto il mandato di attutirne ...