Elisabetta Gregoraci si confessa sui social: “Ho una grande speranza” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Gregoraci è tornato a essere protagonista sul mondo dei social network. Ma quali sono i pensieri della soubrette calabrese? La sua partecipazione al ‘grande Fratello Vip‘ le ha sicuramente consentito di tornare sotto la luce dei riflettori e della ribalta. E ora Elisabetta Gregoraci si sta godendo la popolarità, tornando a essere grande protagonista Leggi su youmovies (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornato a essere protagonista sul mondo deinetwork. Ma quali sono i pensieri della soubrette calabrese? La sua partecipazione al ‘Fratello Vip‘ le ha sicuramente consentito di tornare sotto la luce dei riflettori e della ribalta. E orasi sta godendo la popolarità, tornando a essereprotagonista

unpred1ct4ble_ : RT @onedsnotes: “Non dice neanche io mio nome” Chi pensa di essere al centro dell’attenzione anche quando non lo è? Chi sta annegando nell… - CryCristy : RT @onedsnotes: “Non dice neanche io mio nome” Chi pensa di essere al centro dell’attenzione anche quando non lo è? Chi sta annegando nell… - blujasmine3 : RT @onedsnotes: “Non dice neanche io mio nome” Chi pensa di essere al centro dell’attenzione anche quando non lo è? Chi sta annegando nell… - zazoomblog : GF Vip Pierpaolo bacia Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci bacia ‘lui’: tutto in diretta - #Pierpaolo #bacia… - itsmc17 : RT @onedsnotes: “Non dice neanche io mio nome” Chi pensa di essere al centro dell’attenzione anche quando non lo è? Chi sta annegando nell… -