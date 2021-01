Covid, nella notte di Capodanno fuori dal comune senza motivazione: 8 multe (Di venerdì 1 gennaio 2021) Otto persone sono state multate per spostamenti fuori comune senza le motivazioni previste dal Dpcm e, tra queste, due sorpresi alla stazione di Santa Maria Novella anche senza mascherina. Sono questi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Otto persone sono state multate per spostamentile motivazioni previste dal Dpcm e, tra queste, due sorpresi alla stazione di Santa Maria Novella anchemascherina. Sono questi ...

Sono 244 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 228 nella Nord Ovest ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 953 (35 in meno rispetto a ieri, ...

ASL ROma 1/ Vaccinazioni anti-covid, operativi a Capodanno Santa Maria della Pietà e Santo Spirito. Da lunedì al San Filippo Neri

È proseguito anche questa mattina, venerdì primo gennaio, il serrato cronoprogramma per le vaccinazioni anti covid-19 agli operatori sanitari della ASL Roma 1. Dopo lo start di lunedì 28 dicembre nell ...

