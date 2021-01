Coronavirus | ultime notizie Regioni a Iss | Rivedere i parametri LIVE

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione. Attivo il sito per monitorarne l'andamento. Il tasso di positività risale al 12,6%, in aumento le terapie intensive. Alto il numero dei decessi: 555 in 24 ore. La curva è in decrescita ma rallentata. Nel tradizionale discorso di fine anno il presidente Mattarella ha fatto appello alla vaccinazione definendola "un dovere"

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Usa, superati i 345mila morti - fanpage : La Cancelliera Merkel si prepara agli strascichi della crisi anche nel 2021 #addio2020 - Corriere : «Rivedere i 21 parametri»: il documento delle Regioni al vaglio Iss. In Israele 1 milio... - MiTomorrow : Il 2020 oltre alla pandemia ci ha portato tanti nuovi vocaboli entrati nel parlato quotidiano ? #pandemia… - XinhuaItalia : Ultime sul coronavirus: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 693 (116 in provincia di Macerata, 229 in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 72 in provi ...107 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi ref ...