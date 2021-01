Cenone clandestino in un capannone: arrivano i carabinieri, 8 persone multate (Di venerdì 1 gennaio 2021) Credera Rubbiano (Cremona), 1 gennaio 2021 - Un capannone, insospettabile location per un tranquillo Cenone di capodanno in zona rossa. Peccato che la festa sia stata rovinata dall'intervento dei ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Credera Rubbiano (Cremona), 1 gennaio 2021 - Un, insospettabile location per un tranquillodi capodanno in zona rossa. Peccato che la festa sia stata rovinata dall'intervento dei ...

borghi_claudio : Auguri a tutti. Vado a fare un cenone clandestino in due. - CrisPC47836812 : RT @borghi_claudio: Auguri a tutti. Vado a fare un cenone clandestino in due. - donyp00288476 : RT @borghi_claudio: Auguri a tutti. Vado a fare un cenone clandestino in due. - Rosiserra727 : RT @borghi_claudio: Auguri a tutti. Vado a fare un cenone clandestino in due. - H_7257__ : Scetticismo reale o connivenza con un cenone clandestino? ??#STOPcenoniCLANDESTINI -

Ultime Notizie dalla rete : Cenone clandestino Cenone clandestino in un capannone: arrivano i carabinieri, 8 persone multate Il Giorno Cenone clandestino in un capannone: arrivano i carabinieri, 8 persone multate

Credera Rubbiano (Cremona), 1 gennaio 2021 - Un capannone, insospettabile location per un tranquillo cenone di capodanno in zona rossa. Peccato che la festa sia stata rovinata dall'intervento dei cara ...

Arrestato e portato in carcere mentre prepara il cenone

Il 55enne ha collezionato 2 anni e 10 mesi di reclusione e 6.200 euro di multa per una serie di reati relativi all’occupazione di manodopera clandestina ...

Credera Rubbiano (Cremona), 1 gennaio 2021 - Un capannone, insospettabile location per un tranquillo cenone di capodanno in zona rossa. Peccato che la festa sia stata rovinata dall'intervento dei cara ...Il 55enne ha collezionato 2 anni e 10 mesi di reclusione e 6.200 euro di multa per una serie di reati relativi all’occupazione di manodopera clandestina ...