Botti | 13enne morto ad Asti | parenti danneggiano ospedale

fattoquotidiano : Botti di Capodanno, ad Asti morto un 13enne colpito da un petardo. Otto feriti a Napoli, la più grave una donna di… - repubblica : Capodanno, il bilancio dei botti: 13enne morto ad Asti, ferito da un petardo all'addome [aggiornamento delle 09:30] - Agenzia_Ansa : Botti di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad #Asti. Nel Napoletano donna rimasta ferita alla testa da… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #BottiDiCapodanno, tragedia ad #Asti: muore un 13enne - franco_sala : Botti di capodanno. 8 feriti a Napoli, dato più basso degli ultimi 3 anni, ed un morto ad Asti. Si tratta di un 13enne. -

Nonostante il lockdown per il Covid, c’è una vittima per i botti di Capodanno. È un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte ad Asti per le lesioni all’addome causate da un petardo. È accaduto al campo ...

Botti di Capodanno: ad Asti morto un ragazzo di 13 anni. Il numero totale dei feriti, 79, è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso ...