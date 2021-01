Assegno di mantenimento e pignoramento totale | perchè ora è possibile?

(Di venerdì 1 gennaio 2021)di: perché ora è? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’di, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’die riduzione, quando si può fare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsdie ...

GGiglio99 : RT @erraioo: @mckenniesmo Magari cosi mi inculavo l’assegno di mantenimento tutti i mesi - erraioo : @mckenniesmo Magari cosi mi inculavo l’assegno di mantenimento tutti i mesi - pennellone571 : @leosantacrux stai tranquilla cara PAOLA DI CARO, quando nascera' lei sicuramente avra' un'altro che se la s… - Da_Saz : @MarcoVerduz Fino ad un certo punto. Prima o poi ne dovrà trovare un altro ( immagino sempre sportivo) o cmq inizia… - tremalaterra : RT @sallycanwaitt: La ex di Zaniolo ha realizzato il sogno della mia vita: farsi ingravidare da un milionario e campare di lusso alle sue s… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno mantenimento

Studio Cataldi

TRENTO. La Provincia ha fissato i nuovi criteri e i requisiti necessari ai nuclei familiari per accedere all'assegno di natalità. Una misura riconosciuta per 3 anni a decorrere dal mese successivo all ...Santarcangelo, dopo i controlli decine di famiglie hanno dovuto ridare i soldi. A giorni il bando per assegnare i nuovi bonus: ampliata la platea dei beneficiari ...