A fuoco l'ingresso di una palazzina a San Girolamo: intervento dei pompieri nella notte (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno nuovo, vecchie tradizioni: in città continuano a esplodere i 'botti' a Capodanno (nonostante l'ordinanza) 1 gennaio 2021 A fuoco nella notte di Capodanno l'ingresso di una palazzina. Le fiamme ... Leggi su baritoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno nuovo, vecchie tradizioni: in città continuano a esplodere i 'botti' a Capodanno (nonostante l'ordinanza) 1 gennaio 2021 Adi Capodanno l'di una. Le fiamme ...

baritoday : A fuoco l'ingresso di una palazzina a San Girolamo: intervento dei pompieri nella notte - baritoday : A fuoco l'ingresso di una palazzina a San Girolamo: intervento dei pompieri nella notte - iris_versari : RT @SnbStefanynico: In #Bosnia al confine con la #Croazia migliaia di #profughi al freddo senza alcun aiuto, torturati, derubati e struprat… - CanigliaEva : RT @SnbStefanynico: In #Bosnia al confine con la #Croazia migliaia di #profughi al freddo senza alcun aiuto, torturati, derubati e struprat… - Fusillide : RT @SnbStefanynico: In #Bosnia al confine con la #Croazia migliaia di #profughi al freddo senza alcun aiuto, torturati, derubati e struprat… -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco ingresso A fuoco l'ingresso di una palazzina a San Girolamo: intervento dei pompieri nella notte BariToday Bari: in fiamme l’ingresso di una palazzina a Capodanno

A fuoco nella notte di Capodanno l'ingresso di una palazzina a Bari. Le fiamme hanno completamente investito l'accesso a un complesso di abitazioni ...

Maiori, puzza di plastica bruciata dall’ufficio del Sindaco: intervento die Vigili del Fuoco al Comune [FOTO]

Allarme poco prima di mezzogiorno al Comune di Maiori per un forte odore di bruciato, verosimilmente di materiale plastico, che è stato avvertito dai dipendenti comunali tanto che si è reso necessario ...

A fuoco nella notte di Capodanno l'ingresso di una palazzina a Bari. Le fiamme hanno completamente investito l'accesso a un complesso di abitazioni ...Allarme poco prima di mezzogiorno al Comune di Maiori per un forte odore di bruciato, verosimilmente di materiale plastico, che è stato avvertito dai dipendenti comunali tanto che si è reso necessario ...