Vaccino Covid | Sergio Mattarella | “Io lo farò | è un dovere La scienza ci offre l’arma più forte prevalendo contro ignoranza e pregiudizi”

"Mai un Vaccino è stato realizzato in così poco tempo. Mai l'Unione Europea si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini. Per il Vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno parlando del Vaccino contro il Coronavirus: "La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di ...

