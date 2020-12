Vaccino Covid, nulla rispetto a quello in tempi di naja (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Claudio Fantuzzi Ho letto degli effetti collaterali comunicati riguardanti la sperimentazione del Vaccino anti Covid: giramenti di testa, dolori al braccio in cui è stata fatta l’iniezione con rigidità del petto, rigonfiamento delle ghiandole linfatiche, ‘pesantezza’ nella deambulazione dovuta a intorpidimento articolare diffuso: il tutto per due-tre giorni. Né più né meno di quanto io ricordi circa quello della naja, se non che allora si vedevano svenire aitanti ‘marmittoni’ ogni tre di noi, più per l’impressione che per altro – dicevano il tenente medico e l’erculeo infermiere, quest’ultimo più attento che lo svenuto non si fosse fatto male che nel tranquillizzare noi altri, che comunque di lì a poco avremmo forse seguito la stessa sorte. Era una vaccinazione da elefante di una vita fa, ma di aitante gioventù e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Claudio Fantuzzi Ho letto degli effetti collaterali comunicati riguardanti la sperimentazione delanti: giramenti di testa, dolori al braccio in cui è stata fatta l’iniezione con rigidità del petto, rigonfiamento delle ghiandole linfatiche, ‘pesantezza’ nella deambulazione dovuta a intorpidimento articolare diffuso: il tutto per due-tre giorni. Né più né meno di quanto io ricordi circadella, se non che allora si vedevano svenire aitanti ‘marmittoni’ ogni tre di noi, più per l’impressione che per altro – dicevano il tenente medico e l’erculeo infermiere, quest’ultimo più attento che lo svenuto non si fosse fatto male che nel tranquillizzare noi altri, che comunque di lì a poco avremmo forse seguito la stessa sorte. Era una vaccinazione da elefante di una vita fa, ma di aitante gioventù e ...

[CORONAVIRUS] Alle 8 e 30 del 31 dicembre sono cominciate le operazioni di somministrazione del vaccino Pfizer al personale sanitario della provincia di Rovigo, entro il 2 gennaio saranno 840 a riceve ...

Doppio spettacolo al Geox, salta tutto «Fermati dalle norme e dalla paura»

IL TEATRO VUOTOPADOVA Era previsto un doppio appuntamento il 31 dicembre e il 1 gennaio con il comico Angelo Pintus al Geox, organizzato da Zed. E invece è saltato tutto. Causa Covid.

