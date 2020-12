«Una canzone d’amore buttata via»: Vasco Rossi annuncia (a sorpresa) il primo singolo del 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) La prima canzone del 2021 Vasco Rossi la regala al suo pubblico come se fosse un frutto pronto per essere raccolto, il forziere di un tesoro sepolto per chissà quanto tempo: si intitola Una canzone d’amore buttata via, sarà disponibile sulle piattaforme da mezzanotte del primo gennaio e sarà uno dei piatti forti della serata-evento con Roberto Bolle nella quale Vasco riveste il ruolo di co-pilota e prevista la sera di Capodanno. Nell’anno della rinascita e del nuovo album che verrà, Vasco colpisce nel segno e racchiude tutta la poesia, il sogno e il rock all’interno di una ballad che ci suggerisce di non buttare via niente e di prendere tutto quello che arriva, il bello e il brutto, il magnifico e il grottesco. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) La prima canzone del 2021 Vasco Rossi la regala al suo pubblico come se fosse un frutto pronto per essere raccolto, il forziere di un tesoro sepolto per chissà quanto tempo: si intitola Una canzone d’amore buttata via, sarà disponibile sulle piattaforme da mezzanotte del primo gennaio e sarà uno dei piatti forti della serata-evento con Roberto Bolle nella quale Vasco riveste il ruolo di co-pilota e prevista la sera di Capodanno. Nell’anno della rinascita e del nuovo album che verrà, Vasco colpisce nel segno e racchiude tutta la poesia, il sogno e il rock all’interno di una ballad che ci suggerisce di non buttare via niente e di prendere tutto quello che arriva, il bello e il brutto, il magnifico e il grottesco.

vascorossi : “Una canzone d’amore buttata via” - Dalle 00:01 del 01.01.2021 è fuori ovunque il nuovo singolo su Spotify, Amazon… - Corriere : «Una canzone d’amore buttata via» di Vasco: esce a San Silvestro il primo pezzo del 2021 - GrandeFratello : Un regalo speciale per Stefania: “Ho scritto una canzone: non è bella come te, ma ce l’ho messa tutta” ?? #GFVIP - leone52641 : RT @Carlo2Mario: 'La nostra canzone...' Quando diventa nostra non è più Una semplice canzone. - MiriamMaggi_ : Fin quando Cosmo non farà una sola canzone brutta per me saremo sempre nel 2013 -