Qual è il segno zodiacale che commette il maggior numero di incidenti stradali?

Leggi su virali.video

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sapete che anche ilpuò arrivare ad influire sul nostro stile di guida? Se sei un tipo che proprio non riesce ad evitareo altro tipo di problemi in macchina, allora sei nato sotto stelle particolari. Secondo un sondaggio condotto in USA, infatti, i segni zodiacali che non sanno come si guida in modo razionale e agevole, sono un po’, per via della pressione energetica che le stelle esercitano su di essi mentre sono proprio impegnati in auto. Ma di chi stiamo parlando? Siamo ora pronti a rivelarvelo. credit: pixabay/Tumisu – pixabay/Quique Cominciamo col dire che i nati sotto ildel leone e del gemelli sono forse i più disciplinati e non hanno mai un calo di attenzione in auto, anzi, riescono a fare tutto perfettamente. Mentre l’acquario e la bilancia proprio non ci riescono. Sono segni ...