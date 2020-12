Nicolò Zaniolo, chi è la ex Sara Scaperrotta: perché è finita tra loro, lei ora aspetta un bambino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo, chi è la ex Sara Scaperrotta che aspetta un bambino da lui: età, lavoro, Instagram e curiosità sulla loro storia. La notizia circola da qualche ora ed è diventata virale in pochissimo tempo. Nicolò Zaniolo, giovane stella del calcio italiano attualmente in forza alla Roma, aspetta un bambino da Sara Scaperrotta, la giovane donna con cui è stato fidanzato fino a poco tempo fa. I due si sono lasciati e ora Zaniolo sembrerebbe essersi legato alla famosa modella Madalina Ghenea, ma a quanto pare Sara ha scoperto di essere incinta. Nicolò Zaniolo, chi è la ex ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 31 dicembre 2020), chi è la excheunda lui: età, lavoro, Instagram e curiosità sullastoria. La notizia circola da qualche ora ed è diventata virale in pochissimo tempo., giovane stella del calcio italiano attualmente in forza alla Roma,unda, la giovane donna con cui è stato fidanzato fino a poco tempo fa. I due si sono lasciati e orasembrerebbe essersi legato alla famosa modella Madalina Ghenea, ma a quanto pareha scoperto di essere incinta., chi è la ex ...

