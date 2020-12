Neve a Capodanno su Milano e Lombardia: Trenord sopprime la Saronno – Albairate (Di giovedì 31 dicembre 2020) Trenord attiva un secondo piano Neve a distanza di pochi giorni da quello di lunedì. Per le nevicate previste nella notte di Capodanno, il 1 gennaio circoleranno meno treni sui binari della Lombardia. Sono previsti non più di 7 cm di Neve, quindi non sarà una nevicata come quella dei giorni scorsi. Il giorno festivo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 31 dicembre 2020)attiva un secondo pianoa distanza di pochi giorni da quello di lunedì. Per le nevicate previste nella notte di, il 1 gennaio circoleranno meno treni sui binari della. Sono previsti non più di 7 cm di, quindi non sarà una nevicata come quella dei giorni scorsi. Il giorno festivo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

