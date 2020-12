Meloni finisce il 2020 all'insegna della xenofobia: 'Controllano le feste clandestine ma non i migranti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mitica: con un colpo solo ha strizzato l'occhio alla sua base bolsonariana fatta di negazionisti, riduzionista, no-lockdown, no mask e zero chiusure nel nome dell'economia (meglio se per far fare ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mitica: con un colpo solo ha strizzato l'occhio alla sua base bolsonariana fatta di negazionisti, riduzionista, no-lockdown, no mask e zero chiusure nel nome dell'economia (meglio se per far fare ...

La capa di fratelli d'Italia si scaglia contro Lamorgese per l'utilizzo delle forze di polizia nel controllare le norme anti-Covid. Così strizza l'occhio ai negazionisti e bolsonariani della destra ...

